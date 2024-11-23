Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar, "Eğitimde şiirin imkanlarından faydalanma"yı anlattı

Yaşar'ın hukukçu kimliğinin yanı sıra yazar ve şair de olduğuna dikkati çekilen açıklamada, eğitimde şiirin öğrencilerin dil becerileri, hayal güçleri ve duygusal zekanın artmasına katkı sağladığı vurgulandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Öğretmen Akademileri Projesi" kapsamında, Edebiyat Akademisi etkinliği düzenlendi.

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