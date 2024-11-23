Çorum'da uyuşturucu kullanan 4 kişi yakalandı
Çorum'da park halindeki otomobilde uyuşturucu kullanırken yakalanan 4 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çorum'da park halindeki otomobilde uyuşturucu kullanırken yakalanan 4 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İlçede uyuşturucu kullandıkları iddia edilen C.Y, A.Ö, E.D. ve C.A, Alaca Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı.
Teknik ve fiziki takibin ardından zanlıların içinde bulunduğu, Boğaziçi köyü yolunda park halindeki otomobile operasyon yapıldı.
Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 7 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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