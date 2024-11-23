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        Çorum'da uyuşturucu kullanan 4 kişi yakalandı

        Çorum'da park halindeki otomobilde uyuşturucu kullanırken yakalanan 4 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 13:34 Güncelleme: 23.11.2024 - 13:34
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        Çorum'da uyuşturucu kullanan 4 kişi yakalandı
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        Çorum'da park halindeki otomobilde uyuşturucu kullanırken yakalanan 4 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İlçede uyuşturucu kullandıkları iddia edilen C.Y, A.Ö, E.D. ve C.A, Alaca Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından zanlıların içinde bulunduğu, Boğaziçi köyü yolunda park halindeki otomobile operasyon yapıldı.

        Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 7 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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