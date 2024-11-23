AK Parti Alaca 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının izletildiği kongrede AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya, Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoglu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay ve AK Parti Alaca ilçe başkan adayı Mücahit Gürsoy konuşma yaptı.

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