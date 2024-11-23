Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        AK Parti Alaca 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı

        AK Parti Alaca İlçe Başkanlığı'na Mücahit Gürsoy seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 19:57 Güncelleme: 23.11.2024 - 19:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Alaca 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Alaca İlçe Başkanlığı'na Mücahit Gürsoy seçildi.

        Alaca Belediyesi Kültür Salonu'nda düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının izletildiği kongrede AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya, Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoglu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay ve AK Parti Alaca ilçe başkan adayı Mücahit Gürsoy konuşma yaptı.

        Protokol konuşmalarının ardından oy kullanma işlemine geçildi.

        Delegelerin tamamının oyunu alan Gürsoy, AK Parti Alaca İlçe Başkanı seçildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        6 gollü gövde gösterisi
        6 gollü gövde gösterisi
        Fener'i Oğuz Aydın'lattı
        Fener'i Oğuz Aydın'lattı
        Ünlü yönetmen entübe edildi
        Ünlü yönetmen entübe edildi
        Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe 7-8 gol atabilirdi
        Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe 7-8 gol atabilirdi
        DSÖ danışmanından "iklim krizi kaynaklı salgın" uyarısı
        DSÖ danışmanından "iklim krizi kaynaklı salgın" uyarısı
        G.Saray'da Ziyech'e Körfez kancası!
        G.Saray'da Ziyech'e Körfez kancası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlık suçları görmezden geliniyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlık suçları görmezden geliniyor
        Kudret narını beslenme listenize eklemek için 9 neden
        Kudret narını beslenme listenize eklemek için 9 neden
        Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti!
        Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti!
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Ailenin yeni yıldızları
        Ailenin yeni yıldızları
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Çorum'da uyuşturucu kullanan 4 kişi yakalandı
        Çorum'da uyuşturucu kullanan 4 kişi yakalandı
        Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar, "Eğitimde şiirin imkanlarından faydala...
        Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar, "Eğitimde şiirin imkanlarından faydala...
        Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın Erokspor'a konuk olacak
        Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın Erokspor'a konuk olacak
        İskilip'te "Her Cuma ailece sabah namazında buluşuyoruz" programı başladı
        İskilip'te "Her Cuma ailece sabah namazında buluşuyoruz" programı başladı
        Dodurga'da öğretmen kabirleri ziyaret edildi
        Dodurga'da öğretmen kabirleri ziyaret edildi
        Çorum'un Osmancık ilçesinde 1994'ten beri sergilenen anıt uçak yeni yerine...
        Çorum'un Osmancık ilçesinde 1994'ten beri sergilenen anıt uçak yeni yerine...