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        Çorum'daki zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü

        Çorum-Samsun kara yolu 34 ve 36'ncı kilometrelerinde meydana gelen 2 ayrı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, yol Samsun istikametine trafiğe kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 20:20 Güncelleme: 24.11.2024 - 20:22
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        Çorum'daki zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü
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        Çorum-Samsun kara yolu 34 ve 36'ncı kilometrelerinde meydana gelen 2 ayrı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, yol Samsun istikametine trafiğe kapandı.

        Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına indiği bölgede, yolda oluşan buzlanma nedeniyle 2 otomobil, 1 hafif ticari araç ve 1 cipin çarpıştığı trafik kazası meydana geldi.

        Çarpışmanın ardından aracından indikten sonra başka bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan Cumaali Kurt, ambulansla kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Ardından aynı istikamette 2 otomobilin tırla çarpıştığı ikinci zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İki ayrı kaza nedeniyle Çorum-Samsun kara yolu, Samsun istikametine ulaşıma kapandı. Kaza nedeniyle yolda yaklaşık 7 kilometre araç kuyruğu oluştu.

        Yoldaki buzlanmanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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