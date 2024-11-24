Çorum'daki zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü

Çarpışmanın ardından aracından indikten sonra başka bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan Cumaali Kurt, ambulansla kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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