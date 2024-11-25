Oğuzlar Kaymakamı Yılmaz'dan Ağaççamı köyüne ziyaret

Ziyarete Oğuzlar İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Murat Okur, KÖYDES İlçe Müdürü Ali Kıdak, Oğuzlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Personeli Abdullah Kaleyci de katıldı.​​​​​​​

Ziyarette ayrıca ailelerin talep ve önerileri de görüşüldü.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Yılmaz, ziyaretlerde, yaşlı çiftlerle sohbet edip, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Oğuzlar Kaymakam Tayfun Yılmaz, Ağaççamı köyünde yaşayan Tuğlacı ve Kadak ailelerini ziyaret etti.

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