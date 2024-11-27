Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Karla kaplanan Sıklık Tabiat Parkı'ndaki geyikler görüntülendi

        KEMAL CEYLAN - Türkiye'de ilk kez yaban hayvanlarının doğal ortamda tanıtılması amacıyla Çorum'da oluşturulan fauna tanıtım alanındaki geyikler görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 12:56 Güncelleme: 27.11.2024 - 13:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karla kaplanan Sıklık Tabiat Parkı'ndaki geyikler görüntülendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        KEMAL CEYLAN - Türkiye'de ilk kez yaban hayvanlarının doğal ortamda tanıtılması amacıyla Çorum'da oluşturulan fauna tanıtım alanındaki geyikler görüntülendi.

        Tarım ve Orman Bakanlığınca 2012'de Sıklık Tabiat Parkı'na kurulan toplam 45 hektar büyüklüğündeki iki bölümden oluşan fauna alanı kızıl geyik, karaca, alageyik, yaban keçisi gibi hayvanların yakından görülmesine olanak sağlıyor.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yönetilen fauna alanı 25 kızıl geyik, 6 alageyik, 15 yaban keçisi, 6 karaca ve 3 yaban tavşanı olmak üzere toplam 55 yabani hayvana ev sahipliği yapıyor.

        Etrafı yüksek tel örgülerle çevrili alan, hayvanların doğal ortamlarında güvenli şekilde yaşamasına imkanı sağlıyor.

        Bölgedeki iki gözlem kulesinden hayvanların izlenebildiği fauna alanı, bilim insanlarının yaban hayatına yönelik çalışmalarına da katkı sunuyor.

        Öte yandan, bölgede yaralı halde bulunan kızıl geyik, karaca ve yaban keçileri de tedavinin ardından fauna alanında rehabilite edilerek doğal yaşam alanına bırakılıyor.

        Yılın her mevsimi farklı güzelliğe bürünen ormanlık alan, kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

        - Çorum Belediyesi çalışanları karla kaplanan alana ot ve yem bırakıyor

        Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de zorlu kış aylarında alandaki hayvanların beslenmesine yardımcı oluyor.

        Veteriner İşleri Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Mert Günhan, AA muhabirine, kış aylarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar için doğaya yem bıraktıklarını söyledi.

        Sıklık Tabiat Parkı'nda yer alan fauna alanındaki yaban hayvanlarını da ihmal etmediklerini belirten Günhan, "Burada geyik, karaca, yaban keçisi gibi hayvanlar var. Zorlu kış günlerinde onların beslenmelerine yardımcı oluyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beyoğlu'nda polisi ensesinden bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı
        Beyoğlu'nda polisi ensesinden bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Belediyelere bağlı şirketlerin vergi ve SGK borcu idare payından kesilebilecek
        Belediyelere bağlı şirketlerin vergi ve SGK borcu idare payından kesilebilecek
        Jakobs'un alternatifi belli oldu!
        Jakobs'un alternatifi belli oldu!
        Dalağı alındı! Kaburgası kırıldı! Kaldırımda yürürken yeraltında patlama!
        Dalağı alındı! Kaburgası kırıldı! Kaldırımda yürürken yeraltında patlama!
        Havalar daha da soğuyacak! La Nina ile son 60 yılın en soğuk zamanları yaşanacak
        Havalar daha da soğuyacak! La Nina ile son 60 yılın en soğuk zamanları yaşanacak
        Cami imamına oklu saldırıda yeni gelişme!
        Cami imamına oklu saldırıda yeni gelişme!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Yurt dışından postayla gelen eşyanın gümrük kıymetine nakliye giderleri de eklenecek
        Yurt dışından postayla gelen eşyanın gümrük kıymetine nakliye giderleri de eklenecek
        Eski nişanlısının yüzüne kimyasal madde atmıştı: Akıl sağlığı yerinde çıktı
        Eski nişanlısının yüzüne kimyasal madde atmıştı: Akıl sağlığı yerinde çıktı
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Taksim'de ABD'li kadın turist dehşet saçtı: Eşini yaraladı, sokaktakilere saldırdı
        Taksim'de ABD'li kadın turist dehşet saçtı: Eşini yaraladı, sokaktakilere saldırdı
        Gübrede yine garip gelişme
        Gübrede yine garip gelişme
        Yeniden değerleme oranı açıklandı
        Yeniden değerleme oranı açıklandı
        Piyasada sahte dolar paniği
        Piyasada sahte dolar paniği
        Sanık hemşire Ceren Kırım: Fırat Sarı'dan da maaş alıyordum!
        Sanık hemşire Ceren Kırım: Fırat Sarı'dan da maaş alıyordum!
        "Yapımcı da vermesin o zaman"
        "Yapımcı da vermesin o zaman"
        Peki Gazze ne olacak?
        Peki Gazze ne olacak?

        Benzer Haberler

        Patates kızartması, köfte ve pişi için en sağlıklı pişirme yöntemleri belir...
        Patates kızartması, köfte ve pişi için en sağlıklı pişirme yöntemleri belir...
        Çorum'da evini ve otomobilini ateşe veren kişi evde ölü bulundu
        Çorum'da evini ve otomobilini ateşe veren kişi evde ölü bulundu
        Çorum'da öğretmenlere "Şiir okuma ve ezberleme teknikleri" anlatıldı
        Çorum'da öğretmenlere "Şiir okuma ve ezberleme teknikleri" anlatıldı
        Çorum'da "dur" ihtarına uymayan araç trafikten men edildi
        Çorum'da "dur" ihtarına uymayan araç trafikten men edildi
        Çorum'da park halindeki 10 aracın aynaları kırıldı
        Çorum'da park halindeki 10 aracın aynaları kırıldı
        Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı