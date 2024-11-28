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        Çorum'da park halindeki 13 aracın aynalarını kıran şüpheli yakalandı

        Çorum'da park halindeki 13 aracın aynaları kırdığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 01:29 Güncelleme: 28.11.2024 - 01:29
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        Çorum'da park halindeki 13 aracın aynalarını kıran şüpheli yakalandı
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        Çorum’da park halindeki 13 aracın aynaları kırdığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

        Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi’nde park halindeki araçlarının aynalarının kırıldığını ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerden şüphelinin kimliğini belirledi.

        13 aracın aynasını kırdığı tespit edilen R.U, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Farklı suçlardan çok sayıda sabıka kaydı bulunduğu tespit edilen şüpheli, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

        Çorum'da 26 Kasım'da Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi’nde park halindeki araçların aynaları kırılmıştı. Çevredeki güvenlik kameralarının kaydettiği olayla ilgili araç sahiplerinin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğünce inceleme başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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