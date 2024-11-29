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        40 ilden gelen gönüllü gençler Oğuzlar ilçesini ziyaret etti

        Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Damla Projesi" kapsamında Çorum'a gelen gençler, Oğuzlar Kaymakamı Tayfun Yılmaz ve Belediye Başkanı Mustafa Cebeci tarafından ağırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 13:27 Güncelleme: 29.11.2024 - 13:27
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        40 ilden gelen gönüllü gençler Oğuzlar ilçesini ziyaret etti
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        Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Damla Projesi" kapsamında Çorum'a gelen gençler, Oğuzlar Kaymakamı Tayfun Yılmaz ve Belediye Başkanı Mustafa Cebeci tarafından ağırlandı.

        Kaymakam Yılmaz, Oğuzlar Belediyesi Altınkoz Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, gençlere örnek gönüllülük çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

        Öğrencilere eğitim hayatlarını ihmal etmemelerini tavsiye eden Yılmaz, "Din, dil, ırk ayrımı yapmamak, maddi çıkar gütmeden hizmet eden gençlerimize teşekkür ediyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Üniversite hayatınızı da ihmal etmeyin. Hepinize hayatta başarılar diliyorum." dedi.

        Oğuzlar Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Gümüş de proje kapsamında 40 ilden üniversite öğrencisinin Oğuzlar'a geldiğini söyledi.

        Gönüllü gençlerin birbirini tanımadığını dile getiren Gümüş, "Sadece bu projede buluştular. Köylerimizde yaşlılarımızı ziyaret ediyorlar, ortak mekanlarımızın, mezarlıklarımızın, camilerimizin bakım ve temizliğini yapıyorlar. Yaşlılarımızla sohbet edip dertlerini dinliyorlar. Evlerini elden geçiriyorlar. Sevgi evlerini, huzurevlerini ziyaret edip onlarla zaman geçiriyorlar. Mümkün olduğunca halkla bir arada olmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

        Belediye Başkanı Cebeci de gönüllü gençlere Oğuzlar'ı gezdirdi.

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