Çorum Belediye Başkanı Aşgın'dan KKTCK Cumhurbaşkanı Tatar'a ziyaret

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aşgın, ziyaret anısına Cumhurbaşkanı Tatar'a tablo hediye etti.

Aşgın, Kardeş şehir protokolü kapsamında Beyarmudu'na yapılan çocuk parkı ve hibe araç için düzenlenecek açılış törenine katılmak üzere gittiği Kıbrıs'ta, Cumhurbaşkanı Tatar'ı ziyaret ettikten sonra Atlılar Köyü Şehitliği ve Boğazköy Şehitliği'ni ziyaret ederek dua etti.