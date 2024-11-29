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        Çorum Belediye Başkanı Aşgın'dan KKTCK Cumhurbaşkanı Tatar'a ziyaret

        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 13:53 Güncelleme: 29.11.2024 - 13:53
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        Çorum Belediye Başkanı Aşgın'dan KKTCK Cumhurbaşkanı Tatar'a ziyaret
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        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret ettiği bildirildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aşgın, ziyaret anısına Cumhurbaşkanı Tatar'a tablo hediye etti.

        Aşgın, Kardeş şehir protokolü kapsamında Beyarmudu'na yapılan çocuk parkı ve hibe araç için düzenlenecek açılış törenine katılmak üzere gittiği Kıbrıs'ta, Cumhurbaşkanı Tatar'ı ziyaret ettikten sonra Atlılar Köyü Şehitliği ve Boğazköy Şehitliği'ni ziyaret ederek dua etti.

        Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek ve beraberindeki heyetle Beyarmudu sakinleriyle sohbet eden Aşgın, Çorum halkının selamını iletti.

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