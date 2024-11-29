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        Çorum'da ticari taksinin çarptığı çocuk yaralandı

        Çorum'da ticari taksinin çarpması sonucu yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 17:05 Güncelleme: 29.11.2024 - 17:05
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        Çorum'da ticari taksinin çarptığı çocuk yaralandı
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        Çorum’da ticari taksinin çarpması sonucu yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı.

        Durmuş T. (67) idaresindeki 19 T 0282 plakalı ticari taksi, Üçtutlar Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi’nde A.E.E'ye (11) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı çocuk sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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