Çorum'da iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheliler polis kovalamacasıyla yakalandı

Şüphelilerin, iş yeri sahibi ile alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu öğrenildi.

Zanlılar ifade işlemleri için polis merkezine götürülürken, araç ise çekici ile otoparka kaldırıldı.

Çorum'da bir iş yerine silahla ateş ettikten sonra hafif ticari araçla kaçmaya çalışan 3 zanlı, polis kovalamacasıyla gözaltına alındı.

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