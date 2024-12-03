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        Osmancık'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi

        Çorum'un Osmancık ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Nenehatun İmam Hatip Lisesinde program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 21:32 Güncelleme: 03.12.2024 - 21:41
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        Osmancık'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi
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        Çorum’un Osmancık ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Nenehatun İmam Hatip Lisesinde program düzenlendi.

        Osmancık Nenehatun Özel Eğitim Uygulama Okul Müdürü Seyhan Zengin Oduncu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, engelli bireyleri hayata hazırlamayı, topluma kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

        Özel bireylerin desteklendiğinde çok şeyi başardığını dile getiren Oduncu, "Onların yaşam sevincine ortak olmaktan mutluluk duyuyoruz. İnsan, yaratılmışların en şereflisi olarak görülmeli ve bu anlayışla hareket edilmelidir. Ayrıca her sağlıklı insanın bir engelli adayı olduğu gerçeği unutulmamalıdır." dedi.

        Program kapsamında öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde gösteriler sundu.

        Etkinliğe Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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