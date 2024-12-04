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        Çorum'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

        Çorum'da çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 02:56 Güncelleme: 04.12.2024 - 03:16
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        Çorum'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
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        Çorum'da çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

        Aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Emre G. (36) ile Haşim A. (37), Çöplü Mahallesi Çöplü Caddesi'nde bulunan, Haşim A'ya ait iş yerinde tartışmaya başladı.

        Kavgaya dönüşen olayda Haşim A, Emre G'yi bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Emre G, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Gözaltına alınan Haşim A. ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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