Çorum'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

Gözaltına alınan Haşim A. ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Emre G, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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