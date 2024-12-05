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        Çorum'da sis etkili oldu

        Çorum'un Dodurga ilçesinde yoğun sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 10:39 Güncelleme: 05.12.2024 - 10:47
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        Çorum'da sis etkili oldu
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        Çorum'un Dodurga ilçesinde yoğun sis etkili oldu.

        Çorum-Dodurga kara yolu Yunus Emre Bulvarı'nda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

        Sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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