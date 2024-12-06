Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Mecitözü ilçesinde voleybol turnuvası düzenlendi

        Mecitözü ilçesinde düzenlenen voleybol turnuvasında Devlet Hastanesi birinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 09:32 Güncelleme: 06.12.2024 - 09:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mecitözü ilçesinde voleybol turnuvası düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mecitözü ilçesinde düzenlenen voleybol turnuvasında Devlet Hastanesi birinci oldu.

        Mecitözü Kaymakamlığınca kamu kurumları arasında düzenlenen voleybol turnuvasına 11 takım katıldı.

        Mecitözü Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın finalinde Devlet Hastanesi, Atatürk Ortaokulu'nu 3-1 yenerek birinci oldu. Turnuvada üçüncülüğü ise Doğu İlkokulu elde etti.

        Mecitözü Kaymakamı Fatma Gül Nayman, final maçı sonrası düzenlenen törende dereceye giren takım ve sporculara madalya ve kupalarını verdi.

        Nayman, ilçede birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla turnuva düzenlediklerini belirterek, "Voleybol turnuvamıza katılan tüm takımlarımıza, oyuncularımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bu gibi faaliyetlerimiz daha kapsamlı bir şekilde sürdürülecektir." dedi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zeytinyağı, peynir, pekmez ve sucukta sahtecilik
        Zeytinyağı, peynir, pekmez ve sucukta sahtecilik
        Okul kıyafeti yönetmeliğinde değişiklik
        Okul kıyafeti yönetmeliğinde değişiklik
        Çiğ köftecideki sapık tutuklandı!
        Çiğ köftecideki sapık tutuklandı!
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        2 liralık boşanma davası
        2 liralık boşanma davası
        Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı!
        Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı!
        Aynı sofrada 3 kişiyi öldürdü
        Aynı sofrada 3 kişiyi öldürdü
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Işıklar Enerji'de neler oluyor?
        Işıklar Enerji'de neler oluyor?
        BIST 50'de açığa satış yasağı kaldırıldı
        BIST 50'de açığa satış yasağı kaldırıldı
        Hafta tatili ücreti ne kadar?
        Hafta tatili ücreti ne kadar?
        Ege için kuvvetli sağanak uyarısı
        Ege için kuvvetli sağanak uyarısı
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        "Defalarca kez kasamı boşalttı"
        "Defalarca kez kasamı boşalttı"
        Kolonlardan ses gelince binayı tahliye ettiler
        Kolonlardan ses gelince binayı tahliye ettiler
        Mourinho'dan derbi kararı!
        Mourinho'dan derbi kararı!
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        BDDK'dan telefonlar için kredi ve taksit sayısında değişiklik
        BDDK'dan telefonlar için kredi ve taksit sayısında değişiklik
        "İspatlarsa görevi bırakırım"
        "İspatlarsa görevi bırakırım"
        Kaan Şakul, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Kaan Şakul, HT Spor'da tek tek açıkladı!

        Benzer Haberler

        Çorum'da bir kişi alacak meselesi nedeniyle tartıştığı kişi tarafından bıça...
        Çorum'da bir kişi alacak meselesi nedeniyle tartıştığı kişi tarafından bıça...
        Çorum'da sis etkili oldu
        Çorum'da sis etkili oldu
        Çorum'da düşük yaptıktan sonra cenini evin bahçesine gömen kadın gözaltına...
        Çorum'da düşük yaptıktan sonra cenini evin bahçesine gömen kadın gözaltına...
        Çorum'da haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
        Çorum'da haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
        Çorum'da Ankara-Samsun kara yolunda sis etkili oluyor
        Çorum'da Ankara-Samsun kara yolunda sis etkili oluyor
        İstanbul'dan Çorum'a gelip yaşlı çifti 5 milyon TL dolandırdılar; 2 şüpheli...
        İstanbul'dan Çorum'a gelip yaşlı çifti 5 milyon TL dolandırdılar; 2 şüpheli...