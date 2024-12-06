Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın Manisa FK'ye konuk olacak
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak.
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak.
Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Mehmet Ali Özer yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları devam eden Ahmet Said Kıvanç, Loick Landre, Durel Avounou ve Mehdi Boudjemaa ile kart cezalısı Atakan Akkaynak, bu maçta forma giyemeyecek.
Ligde Çorum FK'nin 20, Manisa FK'nin ise 17 puanı bulunuyor.
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