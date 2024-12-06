Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın Manisa FK'ye konuk olacak

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları devam eden Ahmet Said Kıvanç, Loick Landre, Durel Avounou ve Mehdi Boudjemaa ile kart cezalısı Atakan Akkaynak, bu maçta forma giyemeyecek.

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