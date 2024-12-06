Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın Manisa FK'ye konuk olacak

        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 11:13 Güncelleme: 06.12.2024 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın Manisa FK'ye konuk olacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak.

        Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Mehmet Ali Özer yönetecek.

        Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları devam eden Ahmet Said Kıvanç, Loick Landre, Durel Avounou ve Mehdi Boudjemaa ile kart cezalısı Atakan Akkaynak, bu maçta forma giyemeyecek.

        Ligde Çorum FK'nin 20, Manisa FK'nin ise 17 puanı bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "2023’e göre pestisit oranı yüzde 35 azaldı"
        "2023’e göre pestisit oranı yüzde 35 azaldı"
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        Hama'da son durum nedir?
        Hama'da son durum nedir?
        G.Saray'da 2 formaya 3 aday!
        G.Saray'da 2 formaya 3 aday!
        İstanbul'da şüpheli ölüm!
        İstanbul'da şüpheli ölüm!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Taklalar atıp savruldu! Üç arkadaş can verdi!
        Taklalar atıp savruldu! Üç arkadaş can verdi!
        Ünlü moda devi kapanıyor
        Ünlü moda devi kapanıyor
        2 liralık boşanma davası
        2 liralık boşanma davası
        Okul kıyafeti yönetmeliğinde değişiklik
        Okul kıyafeti yönetmeliğinde değişiklik
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Antalya'daki Noel Baba kilisesinde lahit bulundu!
        Antalya'daki Noel Baba kilisesinde lahit bulundu!
        Zeytinyağı, peynir, pekmez ve sucukta sahtecilik
        Zeytinyağı, peynir, pekmez ve sucukta sahtecilik
        Çiğ köftecideki sapık tutuklandı!
        Çiğ köftecideki sapık tutuklandı!
        Erzincan'da buz tüneli!
        Erzincan'da buz tüneli!
        Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı!
        Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı!
        Işıklar Enerji'de neler oluyor?
        Işıklar Enerji'de neler oluyor?
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        Hafta tatili ücreti ne kadar?
        Hafta tatili ücreti ne kadar?
        BIST 50'de açığa satış yasağı kaldırıldı
        BIST 50'de açığa satış yasağı kaldırıldı

        Benzer Haberler

        Husumetlisini öldürdü, polise teslim oldu
        Husumetlisini öldürdü, polise teslim oldu
        Mecitözü ilçesinde voleybol turnuvası düzenlendi
        Mecitözü ilçesinde voleybol turnuvası düzenlendi
        Çorum'da bir kişi alacak meselesi nedeniyle tartıştığı kişi tarafından bıça...
        Çorum'da bir kişi alacak meselesi nedeniyle tartıştığı kişi tarafından bıça...
        Çorum'da sis etkili oldu
        Çorum'da sis etkili oldu
        Çorum'da düşük yaptıktan sonra cenini evin bahçesine gömen kadın gözaltına...
        Çorum'da düşük yaptıktan sonra cenini evin bahçesine gömen kadın gözaltına...
        Çorum'da haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
        Çorum'da haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu