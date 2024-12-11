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        Çorum'da bıçaklı kavgada üniversite öğrencisi yaralandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan kavgada üniversite öğrencisi bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 01:23 Güncelleme: 11.12.2024 - 01:32
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        Çorum'da bıçaklı kavgada üniversite öğrencisi yaralandı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan kavgada üniversite öğrencisi bıçakla yaralandı.

        Hitit Üniversitesi Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu öğrencisi Meltem K. (19) ile S.T, E.Ö, C.A. ve E.G, Yıldızhan Mahallesi Mermer Sokak'ta yürüdükleri sırada aralarında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda Meltem K, bacağına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        2'si üniversite öğrencisi 4 kişi, gözaltına alındı.

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