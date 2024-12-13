Osmancık'ta sahte içki ve makaron operasyonu

Çorum'un Osmancık ilçesinde sahte içki ve makaron (filtreli sigara kağıdı) ticareti yaptığı belirlenen kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçe merkezinde sahte içki ve makaron ticareti yaptığı belirlenen kişi, Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı.

Teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyonda, şüpheliye ait ev ve aracında 8 bin 200 boş, 400 dolu makaron, 7 bin 960 gram kıyılmış tütün, 2 sigara dolum makinesi, sahte içki yapımında kullanıldığı değerlendirilen 5 bin 500 mililitre sıvı ele geçirildi.