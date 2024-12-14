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        Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek

        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 11:47 Güncelleme: 14.12.2024 - 11:47
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        Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek
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        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak.

        Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.

        Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları devam eden Ahmet Said, Avounou ve Loick Landre, bu maçta forma giyemeyecek.

        Çorum FK'nin ligde 23, Amed Sportif Faaliyetler'in ise 21 puanı bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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