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        Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Çorum'un Osmancık ilçesinde tarlada devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 23:46 Güncelleme: 14.12.2024 - 23:46
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        Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        Çorum'un Osmancık ilçesinde tarlada devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Halil Uysal (59), Deller köyünde traktörüyle tarlasında çalıştığı sırada dere yatağına devrilen aracın altında kaldı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Uysal’ın cenazesi, incelemenin ardından Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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