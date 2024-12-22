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        Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 09:35 Güncelleme: 22.12.2024 - 09:35
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        Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
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        Çorum’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Onur A. (29) idaresindeki 58 ABK 534 plakalı otomobil Çevreyolu Bulvarı İskilip Kavşağı yakınlarında önünde seyreden Kerim A'nın (30) kullandığı 06 GVF 28 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü Onur A. ile araçta bulunan Fatma A. (33) yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Kazada refüje çıkan otomobilin çarptığı ağaçların devrilmesi sonucu Samsun istikametine yolun tek şeridi trafiğe kapandı.

        Otomobil ve ağaçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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