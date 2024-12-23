Çorum'da yanan kumaş yüklü tır kullanılamaz hale geldi

Sürücü tırı yol kenarına park ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Zeki D. idaresindeki kumaş yüklü 27 JF 080 plakalı tırda D100 kara yolu Pelitçik köyü yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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