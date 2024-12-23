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        Çorum'da yanan kumaş yüklü tır kullanılamaz hale geldi

        Çorum'un Kargı ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan tır kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 08:31 Güncelleme: 23.12.2024 - 08:39
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        Çorum'da yanan kumaş yüklü tır kullanılamaz hale geldi
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        Çorum'un Kargı ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan tır kullanılamaz hale geldi.

        Zeki D. idaresindeki kumaş yüklü 27 JF 080 plakalı tırda D100 kara yolu Pelitçik köyü yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Sürücü tırı yol kenarına park ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kargı ve Osmancık belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.

        Yangın nedeniyle D100 kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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