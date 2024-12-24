Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da kadınlara yönelik ağaç oymacılığı kursu başladı

        Çorum Belediyesince açılan ağaç oymacılığı kursunda kadınların meslek edinerek ekonomiye ve üretime katkı sağlaması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 15:47 Güncelleme: 24.12.2024 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da kadınlara yönelik ağaç oymacılığı kursu başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum Belediyesince açılan ağaç oymacılığı kursunda kadınların meslek edinerek ekonomiye ve üretime katkı sağlaması hedefleniyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında "İşim Gücüm Üretim Projesi" hayata geçirildi.

        Proje kapsamında Belediye bünyesinde Yunus Emre İş Merkezi'nde oluşturulan Ahşap Tasarım ve Mobilya Atölyesi'nde kadınlara yönelik ağaç oymacılığı kursu başladı.

        Yirmi kursiyerin katıldığı, iki ay sürecek kursta kadınlar ağaç oymacılığı, oyuncak ve hediyelik eşya yapımı, ahşap doğrama, montaj, ahşap CNC mobilya operatörlüğü konularında eğitim görecek.

        Kadınların meslek edineceği kurs süresince üretilecek ahşap eşyalar satışa sunulacak.

        Kurs eğitmeni Firdevs Balcı, ahşap işlerinin yalnızca erkek işi olarak görüldüğünü, ahşabın kadın eli ile nasıl güzelleşeceğini göstermek istediklerini bildirdi.

        Ahşap oymanın gönül işi olduğunu belirten Balcı, "Ellerimizin hamuruyla girdiğimiz bu işten inşallah yüzümüzün akıyla çıkacağız." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kot düşüyor
        Kot düşüyor
        Funda'nın şüpheli ölümü! Erkek arkadaşı gözaltında
        Funda'nın şüpheli ölümü! Erkek arkadaşı gözaltında
        "Suriye'de tüm muhalif gruplar kendini feshedecek"
        "Suriye'de tüm muhalif gruplar kendini feshedecek"
        Yılbaşına kadar yağış var!
        Yılbaşına kadar yağış var!
        Dybala listede ikinci sırada!
        Dybala listede ikinci sırada!
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 12 can kaybı var
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 12 can kaybı var
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Araştırma: Ortanca çocuklar kardeşlerinden daha işbirlikçi
        Araştırma: Ortanca çocuklar kardeşlerinden daha işbirlikçi
        "Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var"
        "Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var"
        Utanç Tepesi'nden Gazze seyri
        Utanç Tepesi'nden Gazze seyri
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        O reklam panosu mahkemelik oldu
        O reklam panosu mahkemelik oldu
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Serdar Ortaç, hâkim karşısında
        Serdar Ortaç, hâkim karşısında
        "Ayrıldık"
        "Ayrıldık"
        2025'in en şanslı burçları
        2025'in en şanslı burçları
        "Galatasaray'ın 8 değişiklik hakkı var"
        "Galatasaray'ın 8 değişiklik hakkı var"

        Benzer Haberler

        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        Çorum'da yakınlarının haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu
        Çorum'da yakınlarının haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu
        Çorum'da 1 ton kaçak ve sahte içki ele geçirildi
        Çorum'da 1 ton kaçak ve sahte içki ele geçirildi
        Çorum'da kamyonun çarptığı yaya hastanede hayatını kaybetti
        Çorum'da kamyonun çarptığı yaya hastanede hayatını kaybetti
        Çorum'da 1075 litre sahte içki ele geçirildi
        Çorum'da 1075 litre sahte içki ele geçirildi
        Kargı Bezi Geleneksel El Sanatları Festivalinde tanıtıldı
        Kargı Bezi Geleneksel El Sanatları Festivalinde tanıtıldı