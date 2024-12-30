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        Çorum'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 12:03 Güncelleme: 30.12.2024 - 12:03
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        Çorum'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

        Mustafa Koç (74) idaresindeki 31 KE 424 plakalı otomobil, Alaca-Zile kara yolu Çopraşık köyü yakınlarında, İsmail S'nin (45) kullandığı, bir zincir markete ait 34 KL 5057 plakalı kamyonla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Otomobil sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti, otomobilde bulunan eşi Keziban Koç ise yaralandı.

        Yaralı, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Mustafa Koç'un cenazesi de otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.

        Kamyon sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Bazlambaç köyünde yaşayan çiftin tedavi için Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderken kaza yaptığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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