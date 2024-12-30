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        Çorum'da hakkında yakalama kararı bulunan 16 şüpheli yakalandı

        Çorum'da haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 16 şüphelinin polis ekiplerince yakalandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 15:03 Güncelleme: 30.12.2024 - 15:03
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        Çorum'da hakkında yakalama kararı bulunan 16 şüpheli yakalandı
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        Çorum'da haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 16 şüphelinin polis ekiplerince yakalandığı bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yapıldı.

        23-30 Aralık'ta yapılan çalışma kapsamında, cinsel suçlar ve hırsızlık gibi çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 16 şüpheli yakalandı.

        Öte yandan hakkında kayıp ihbarı yapılan 3 kişi de bulunarak ailelerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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