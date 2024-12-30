Çorum'da hakkında yakalama kararı bulunan 16 şüpheli yakalandı

Öte yandan hakkında kayıp ihbarı yapılan 3 kişi de bulunarak ailelerine teslim edildi.

23-30 Aralık'ta yapılan çalışma kapsamında, cinsel suçlar ve hırsızlık gibi çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 16 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yapıldı.

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