Çorum'da yılbaşı tedbirleri alındı

Çorum'da yılbaşı dolayısıyla gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girmesini temin etmek amacıyla İçişleri Bakanlığı genelgeleri doğrultusunda bazı tedbirler alındı.

Valilik kararıyla vatandaşların yoğun olarak bulunabileceği alanlar, meydanlar, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, marketler, terminal, otobüs durağı, okullar, üniversite öğrencilerinin barındığı yurtlar, ibadethaneler ve umuma açık mahaller ile kritik önemi haiz tesislerde personel görevlendirilerek emniyet ve trafik tedbirleri artırıldı.