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        Çorum'da yılbaşı tedbirleri alındı

        Çorum'da yılbaşı dolayısıyla gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 15:47 Güncelleme: 30.12.2024 - 15:47
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        Çorum'da yılbaşı tedbirleri alındı
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        Çorum'da yılbaşı dolayısıyla gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girmesini temin etmek amacıyla İçişleri Bakanlığı genelgeleri doğrultusunda bazı tedbirler alındı.

        Valilik kararıyla vatandaşların yoğun olarak bulunabileceği alanlar, meydanlar, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, marketler, terminal, otobüs durağı, okullar, üniversite öğrencilerinin barındığı yurtlar, ibadethaneler ve umuma açık mahaller ile kritik önemi haiz tesislerde personel görevlendirilerek emniyet ve trafik tedbirleri artırıldı.

        Olası hırsızlık, kapkaç gibi olaylara karşı önleyici devriye ekipleri görevlendirilirken, şehir içi ve şehirlerarası kara yollarında da tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı.

        Ekiplerin, yeni yıl kutlamalarının yoğun olması beklenen eğlence mekanları, kamusal alan ve meydanlarda denetim yapacağı bildirilen açıklamada, vatandaşların olumsuz durumlara karşı 112 acil çağrı merkezi, 159 Karayolları, 186 elektrik, 187 doğal gaz arıza ihbar hatlarına ulaşabilecekleri kaydedildi.

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