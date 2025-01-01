Çorum'da 117 polis ekibi 126 noktada denetim yaptı

Çalgan ayrıca, polis telsizi ile görevi başındaki polislerin yeni yılını kutladı.

Çorum Valisi Ali Çalgan da gece saatlerinde Çarşı Polis Merkez Amirliği'ni ziyaret ederek, ekiplerle sohbet etti.

İl genelinde 876 personelin görevlendirildiğini belirten Pehlivan, "117 ekibimiz, 126 noktada denetim yapıyor. Vatandaşlarımızın huzurlu bir yıl geçirmesini diliyorum." dedi.

Pehlivan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çorum'da yılbaşının huzurlu geçmesi için sıkı tedbirler alındığını söyledi.

İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da Hürriyet Meydanı'nda oluşturulan denetim noktasında sürücülerle sohbet etti.

Burada durdurulan araçların sürücüleri trafik ve asayiş yönünden değerlendirildi.

Yılbaşı tedbirleri kapsamında kent merkezi ve ilçelerde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerler ile giriş ve çıkışlarda denetleme noktaları kuruldu.

Kentte vatandaşların yeni yıla huzur ve güven ortamında girmesini sağlamak amacıyla yılbaşı akşamı trafik ve asayiş denetimlerine ağırlık verildi.

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