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        Çorum'da 117 polis ekibi 126 noktada denetim yaptı

        Çorum İl Emniyet Müdürlüğünce yılbaşı tedbirleri kapsamında 876 polisten oluşan 117 ekip, 126 noktada denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 01:54 Güncelleme: 01.01.2025 - 02:15
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        Çorum'da 117 polis ekibi 126 noktada denetim yaptı
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        Çorum İl Emniyet Müdürlüğünce yılbaşı tedbirleri kapsamında 876 polisten oluşan 117 ekip, 126 noktada denetim yaptı.

        Kentte vatandaşların yeni yıla huzur ve güven ortamında girmesini sağlamak amacıyla yılbaşı akşamı trafik ve asayiş denetimlerine ağırlık verildi.

        Yılbaşı tedbirleri kapsamında kent merkezi ve ilçelerde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerler ile giriş ve çıkışlarda denetleme noktaları kuruldu.

        Burada durdurulan araçların sürücüleri trafik ve asayiş yönünden değerlendirildi.

        Sürücüler alkol muayenesinden geçirilirken, araçlarda ise arama yapıldı.

        İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da Hürriyet Meydanı'nda oluşturulan denetim noktasında sürücülerle sohbet etti.

        Vatandaşların yeni yılını kutlayan Pehlivan, sürücülere çeşitli hediyeler verdi.

        Pehlivan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çorum'da yılbaşının huzurlu geçmesi için sıkı tedbirler alındığını söyledi.

        İl genelinde 876 personelin görevlendirildiğini belirten Pehlivan, "117 ekibimiz, 126 noktada denetim yapıyor. Vatandaşlarımızın huzurlu bir yıl geçirmesini diliyorum." dedi.

        Çorum Valisi Ali Çalgan da gece saatlerinde Çarşı Polis Merkez Amirliği'ni ziyaret ederek, ekiplerle sohbet etti.

        Çalgan ayrıca, polis telsizi ile görevi başındaki polislerin yeni yılını kutladı.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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