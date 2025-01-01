Çorum'un ilçelerinde polis ekipleri yılbaşı denetimi yaptı

Konak, daha sonra yılbaşı nedeniyle görev başında olan jandarma ve sağlık personelini de ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Laçin Kaymakamı Emre Konak, denetim yapan polis ekiplerini ziyaret ederek yeni yıllarını tebrik etti.

Denetimlerde, ilgili trafik kurallarına uymadığı belirlenen sürücülere toplam 40 bin lira cezai işlem uygulandı.

İlçe merkezindeki dört ana caddede yapılan denetimde 200 araç ile 500 kişinin sorgusu yapıldı.

Alaca ilçe merkezinde yapılan denetimlerde, kural ihlali yaptığı belirlenen sürücülere 40 bin lira para cezası verildi.

49 araç ile 174 kişinin incelendiği denetimlerde, trafik kurallarına uymadığı belirlenen 13 aracın sürücüsüne 48 bin 274 lira para cezası uygulandı.

Sungurlu ilçesinde yılbaşı tedbirleri kapsamında kural ihlali yaptığı belirlenen 13 aracın sürücüsüne 48 bin 274 lira para cezası uygulandı.

Burada polislerin yeni yılını kutlayan Vatansever, sürücülerle sohbet etti.

Sürücülere alkol muayenesi yapan ekipler, araçları ise ilgili mevzuatlar çerçevesinde inceledi.

Çorum'un ilçelerinde polis ekipleri yılbaşı dolayısıyla denetim yaptı.

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