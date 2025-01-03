Çorum FK, Şanlıurfaspor maçına hazır

Bu sezon topladığı 25 puanın 14'ünü deplasmanda elde eden Çorum ekibi, Şanlıurfaspor'u mağlup ederek ligin üst sıralarındaki yerini pekiştirmek istiyor.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda futbolcular, maçla ilgili son taktikleri çalıştı.

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