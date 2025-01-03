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        Çorum FK, Şanlıurfaspor maçına hazır

        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 12:17 Güncelleme: 03.01.2025 - 12:17
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        Çorum FK, Şanlıurfaspor maçına hazır
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        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda futbolcular, maçla ilgili son taktikleri çalıştı.

        Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlılar, otobüsle Merzifon'a hareket etti.

        Buradan hava yoluyla İstanbul aktarmalı olarak Şanlıurfa'ya gidecek kafile, konaklayacağı otelde kampa girerek maç saatini bekleyecek.

        Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda yarın saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

        Bu sezon topladığı 25 puanın 14'ünü deplasmanda elde eden Çorum ekibi, Şanlıurfaspor'u mağlup ederek ligin üst sıralarındaki yerini pekiştirmek istiyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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