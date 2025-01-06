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        Çorum'da jandarma ekiplerince aranan 108 kişi yakalandı

        Çorum'da jandarma ekiplerince haklarında yakalama kararı bulunan 108 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 17:10 Güncelleme: 06.01.2025 - 17:10
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        Çorum'da jandarma ekiplerince aranan 108 kişi yakalandı
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        Çorum'da jandarma ekiplerince haklarında yakalama kararı bulunan 108 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma dedektifleri ve ilçe jandarma komutanlıklarınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        12 Kasım 2024-01 Ocak 2025 tarihlerinde yapılan çalışma kapsamında, kasten öldürme, yağma, dolandırıcılık, cinsel saldırı gibi suçlardan aranan ya da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 108 kişi yakalandı.

        Jandarma ekiplerince faili meçhul olayların araştırılması ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların süreceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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