Çorum'da jandarma ekiplerince aranan 108 kişi yakalandı

Çorum'da jandarma ekiplerince haklarında yakalama kararı bulunan 108 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma dedektifleri ve ilçe jandarma komutanlıklarınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

12 Kasım 2024-01 Ocak 2025 tarihlerinde yapılan çalışma kapsamında, kasten öldürme, yağma, dolandırıcılık, cinsel saldırı gibi suçlardan aranan ya da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 108 kişi yakalandı.