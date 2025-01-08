Çorum'da park halindeki otomobile silahla ateş edildi

Çorum’da bir otomobil kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş edildi.

Alınan bilgiye göre, Gülabibey Mahallesi Kafkasevler 10. Sokak'ta A.K'ye ait 19 ACU 864 plakalı otomobile kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilin zarar gördüğü olayda inceleme yapan ekipler çok sayıda boş kovan tespit etti.