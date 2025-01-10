GÜNCELLEME - Çorum'da 12 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Çorum'un Kargı ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 12 öğrenci taburcu edildi.
Çorum'un Kargı ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 12 öğrenci taburcu edildi.
Atatürk Ortaokulu'nda bazı öğrenciler, okulun yakınlarındaki bir zincir market şubesinden aldıkları keki yedikten sonra rahatsızlandı.
Karın ağrısı şikayetlerini öğretmenlerine bildiren 12 öğrenci, Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesine götürüldü.
Öğrenciler, buradaki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman, Belediye Başkanı Hamit Dereli ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Uluçay da hastaneye giderek, öğrencilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.
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