Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "ağrısız doğum" hizmeti başladı

Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "epidural anestezi" ile ağrısız doğum hizmetinin başladığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, epidural anestezi ile ilk doğumu 29 yaşındaki Hatice Köylü yaptı.

Bel bölgesine yapılan enjeksiyonla omurilikten çıkan sinirlerin uyuşturulmasını sağlayan anestezi yöntemiyle ikinci çocuğunu dünyaya getiren Köylü, 4 kilo 600 gram ağırlığında, 56 santimetre uzunluğundaki bebeğini sağlıklı şekilde kucağına aldı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, doğumun ardından anneyi ve ailesini ziyaret ederek, anne ve bebeğin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Açıklamara görüşlerine yer verilen Zehir, hastanenin anne ve bebek sağlığı konusundaki başarısını bir kez daha ispatladığını vurguladı.

Örnek bir hizmete imza atıldığını belirten Zehir, "Epidural anestezi gibi modern uygulamaların başarıyla uygulanması, kadınlarımızın doğum konforunu artırıyor ve sağlık sistemimize duyulan güveni güçlendiriyor. Epidural anestezi yöntemi, kadın doğum kliniğimizin hizmet kalitesini bir üst seviyeye taşıdı. Annenin memnuniyeti ve sağlıklı bir doğum gerçekleştirilmesi bizi gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Başhekim Doç. Dr. Erdal Komut de uzman kadroyla en iyi hizmeti sunmaya gayret ettiklerini aktardı.

Anne Hatice Köylü ise ikinci doğumunda ağrısız doğum yönteminin kendisine büyük bir konfor sağladığına dikkati çekerek, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.