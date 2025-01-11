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        Çorum'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Çorum'un Osmancık ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 22:30 Güncelleme: 11.01.2025 - 22:39
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        Çorum'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Çorum'un Osmancık ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Oğuz A. (25) idaresindeki 19 ACE 646 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Gecek köyü yakınlarında şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan Ramazan Ç. (24), Barış A. (17), Serkan A. (21) ve Tarık K. (26) yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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