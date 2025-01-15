Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Dodurga'da 70 öğrenciye kışlık kıyafet hediye edildi

        Çorum'un Dodurga ilçesinde 70 öğrenciye kışlık kıyafet hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 09:27 Güncelleme: 15.01.2025 - 09:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dodurga'da 70 öğrenciye kışlık kıyafet hediye edildi
        ABONE OL

        Çorum'un Dodurga ilçesinde 70 öğrenciye kışlık kıyafet hediye edildi.

        Bir Çocuğun Duası Derneğince temin edilen mont, ayakkabı ve eşofman takımı, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özüdoğru, dernek başkanı Tarık Buğra Okcu, Çorum FK kaptanı Ferhat Yazgan ile futbolcular Erkan Kaş ve Suat Kaya tarafından Mustafa Kemal İlkokulu'nda eğitim gören 70 öğrenciye teslim edildi.

        Etkinlikte ayrıca futbolcular, öğrencilere imzalı forma hediye etti.

        Okul müdürü Eren Köylü de öğrencilerinin yaptığı bir resmi futbolculara hediye etti.

        Özüdoğru ve Köylü, kışlık kıyafet ve hediyelerden ötürü dernek yöneticileri ile futbolculara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmıştı! Katil anne tutuklandı!
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmıştı! Katil anne tutuklandı!
        İsrail'de ateşkes beklentisi
        İsrail'de ateşkes beklentisi
        Doğum günü kutlaması faciayla bitti!
        Doğum günü kutlaması faciayla bitti!
        Schmidt ısrarı!
        Schmidt ısrarı!
        Tülay'ı öldürmeden önce cezasını araştırmıştı! Hüküm verildi!
        Tülay'ı öldürmeden önce cezasını araştırmıştı! Hüküm verildi!
        Kilo verince yağlar nereye gider?
        Kilo verince yağlar nereye gider?
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Efsane mi, doğru mu? Ayakta su içmek zararlı mı?
        Efsane mi, doğru mu? Ayakta su içmek zararlı mı?
        Akdoğan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Akdoğan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Sağanak yağmur, kar yağışı uyarıları
        Sağanak yağmur, kar yağışı uyarıları
        Kapıcı gündelikçi primleri belli oldu
        Kapıcı gündelikçi primleri belli oldu
        "Çocuktan al gişeyi"
        "Çocuktan al gişeyi"
        Starbucks'ta ürün almayanlar kafeyi ve tuvaletleri kullanamayacak
        Starbucks'ta ürün almayanlar kafeyi ve tuvaletleri kullanamayacak
        Mourinho'nun transfer listesi belli oldu!
        Mourinho'nun transfer listesi belli oldu!
        Balkondan düşerek ölmüştü! Eşi tahliye edildi
        Balkondan düşerek ölmüştü! Eşi tahliye edildi
        Çöpte bulduğu 30 bin doları sahibine verdi
        Çöpte bulduğu 30 bin doları sahibine verdi
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        Los Angeles yangınının sembolü
        Los Angeles yangınının sembolü
        Usta sanatçıya veda
        Usta sanatçıya veda
        Yasin Özcan Aston Villa'da!
        Yasin Özcan Aston Villa'da!

        Benzer Haberler

        Çorum'da trafik kazasında ilçe jandarma komutanı ve karakol komutanı yarala...
        Çorum'da trafik kazasında ilçe jandarma komutanı ve karakol komutanı yarala...
        Çorum'da yol kenarındaki bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı
        Çorum'da yol kenarındaki bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı
        Çorum-Samsun kara yolunda sis etkili oluyor
        Çorum-Samsun kara yolunda sis etkili oluyor
        Çorum Valisi Çalgan'dan, kaza yerinde yaralanan trafik polisine ziyaret
        Çorum Valisi Çalgan'dan, kaza yerinde yaralanan trafik polisine ziyaret
        Çorum'da güvenlik kamerası sayesinde yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklan...
        Çorum'da güvenlik kamerası sayesinde yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklan...
        Çorum FK Başkanı Yalçın, 1. Lig'deki hedeflerini anlattı:
        Çorum FK Başkanı Yalçın, 1. Lig'deki hedeflerini anlattı: