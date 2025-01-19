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        Çorum'da motokuryenin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

        Çorum'da otomobiliyle çarptığı motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olan otomobil sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 15:43 Güncelleme: 19.01.2025 - 15:48
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        Çorum'da motokuryenin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
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        Çorum'da otomobiliyle çarptığı motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olan otomobil sürücüsü tutuklandı.

        Mehmet Akif Ersoy 3. Cadde'de dün meydana gelen trafik kazasında bir pizza şirketinde motokurye olarak çalışan Mert Ali Yigen'in ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan İlker G'nin (40) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        "Kasten adam öldürme" suçundan tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlı, "olası kastla adam öldürme" suçundan tutuklandı.

        İlker G'nin mahkemedeki ifadesinde, "kaza sırasında alkollü olması ve yüksek sesle müzik dinlemesi nedeniyle kazayı fark etmediğini, kaza yerinden bir miktar uzaklaştıktan sonra fark ettiğini söylediği" öğrenildi.

        Çorum'da dün gece saatlerinde İlker G. (40) idaresindeki 06 BSR 534 plakalı otomobil, Mehmet Akif Ersoy 3. Cadde'de, bir pizza şirketinde motokurye olarak çalışan Mert Ali Yigen'in (16) kullandığı 19 ADS 614 plakalı motosiklete çarpmış, 280 metre otomobilin altında sürüklen motosiklet sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetmişti. Polis ekiplerince gözaltına alınan otomobil sürücüsünün alkol muayenesinde 2,77 promil alkollü olduğu belirlenmişti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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