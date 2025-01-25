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        Adalet Bakanı Tunç, Çorum Belediyesini ziyaret etti:

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Her ilde bir yatırımımız var, çok şükür. Çünkü yargı hizmetlerinin görüleceği mekanların adaletin vakarına yakışır olması lazım." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 17:04 Güncelleme: 25.01.2025 - 17:10
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        Adalet Bakanı Tunç, Çorum Belediyesini ziyaret etti:
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Her ilde bir yatırımımız var, çok şükür. Çünkü yargı hizmetlerinin görüleceği mekanların adaletin vakarına yakışır olması lazım." dedi.

        AK Parti Çorum 8. Olağan İl Kongresi'ne katılan Tunç, kongrenin ardından Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı ziyaret etti.

        Belediye binası girişinde Çorum Valisi Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Aşgın tarafından karşılanan Tunç, belediyenin şeref defterini imzaladıktan sonra kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Bakan Tunç, burada yaptığı konuşmada, kongrenin AK Parti'ye ve Çorum'a hayırlı olmasını temenni etti.

        Partide önceki dönemde görev alanlara emeklerinden ötürü teşekkür eden Tunç, "Yeni yönetime başarılar diliyorum. Emeği geçen başkanımıza ve ekibimize teşekkür ediyorum. Teşkilatçılık kolay bir şey değil, zor iş. Büyük emek sarf edilerek bugün bayrağı devrettiler." diye konuştu.

        Kongreden önce Çorum Adliyesi'ni ziyaret ettiğini anlatan Tunç, "Adliyede hakimlerimizin, savcılarımızın özellikle konutları önemli. Onların şehirlerde ikamet ettikleri yerlerin daha güvenli olması noktasında çabalarımız var. 30'u teslim edildi, bugün 15 daha ilave edildi, 20 de teslim edilecek. Toplam 65 oldu. Böylece hemen hemen Çorum'un bu noktadaki ihtiyacı karşılanmış oluyor." ifadelerini kullandı.

        Çorum Adalet Sarayı'nın yanına mevcut binadan daha büyük bir ek bina yapacaklarını belirten Tunç, şöyle devam etti:

        "Adalet Sarayı ile ilgili olarak da özellikle mevcut binadan daha büyük kapasiteli bir ek bina diyoruz ama yeni bir bina yapacağız. Milletvekilleri çok takip etti, ısrarla yatırım programına alınmasını istediler. İnşallah darısı Balıkesir'in de başına diyelim. Balıkesir'in de böyle bir ihtiyacı var. Samsun'un ihtiyaçlarını neredeyse tamamlıyoruz. Tokat'ta da yatırımımız var. Her ilde bir yatırımımız var, çok şükür. Çünkü yargı hizmetlerinin görüleceği mekanların adaletin vakarına yakışır olması lazım. Bu konudaki çalışmaları da sürdürüyoruz."

        Çorum'un önemli bir şehir olduğunun altını çizen Tunç, şunları kaydetti:

        "Çorum sanayide de sürekli gelişen, üreten bir şehir. İnsanları çalışkan. Çorum her defasında da mili iradeye, demokrasiye sahip çıkan bir şehir. Cumhurbaşkanı'mıza, AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na en güçlü sahip çıkan illerimizden. Geriye dönük baktım oy durumlarına. 2014'te de yüzde 65, 2018'de de yüzde 65, 2023'te de yüzde 65. Kale gibi duruyor, hiç azalma olmadan. İnşallah 2028'de yüzde 65'i artırır. Çalışarak artırmak mümkün ama sabit yerlerinden, yüzde 65'ten ayrılmamak da güzel, kolay bir şey değil. Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliği burada 1994'te başlamış."

        Ziyarette AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ile AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya da yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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