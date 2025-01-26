Kaymakam Vatansever, Dodurga'ya veda etti
Dodurga'da görev süresi sona eren Kaymakam Hakan Vatansever için veda programı düzenlendi.
Dodurga'da görev süresi sona eren Kaymakam Hakan Vatansever için veda programı düzenlendi.
Vatansever'in yaklaşık 1,5 yıldır sürdürdüğü görevi, İçişleri Bakanlığı tarafından Dil Eğitimi ve Yurt Dışı Programına katılacak olması nedeniyle sona erdi.
İlçe protokolü tarafından Vatansever için veda yemeği düzenlendi.
Osmancık'taki bir restoranda düzenlenen programa protokol üyeleri ve muhtarlar katıldı.
Vatansever, veda programına katılanlara teşekkür etti.
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