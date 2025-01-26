Kaymakam Vatansever, Dodurga'ya veda etti

Osmancık'taki bir restoranda düzenlenen programa protokol üyeleri ve muhtarlar katıldı.

İlçe protokolü tarafından Vatansever için veda yemeği düzenlendi.

Vatansever'in yaklaşık 1,5 yıldır sürdürdüğü görevi, İçişleri Bakanlığı tarafından Dil Eğitimi ve Yurt Dışı Programına katılacak olması nedeniyle sona erdi.

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