Çorum'da kiralık otomobille uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı

Araçta ise 3 uyuşturucu hap ile tabanca mermisi ele geçirildi.

Pakette yapılan incelemede, 6 uyuşturucu hap ile 26,02 gram uyuşturucu bulundu.

Bu sırada ekipler, otomobilin sağ ön camından dışarı paket atıldığını fark etti.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen O.E. (29) ve U.N. (28), Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğünce takibe alındı.

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