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        Çorum'da kiralık otomobille uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde kiralık otomobille uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 13:14 Güncelleme: 28.01.2025 - 13:14
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        Çorum'da kiralık otomobille uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde kiralık otomobille uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen O.E. (29) ve U.N. (28), Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğünce takibe alındı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin içinde bulunduğu kiralık otomobil, Çorum-Yozgat kara yolundaki uygulama noktasında durduruldu.

        Bu sırada ekipler, otomobilin sağ ön camından dışarı paket atıldığını fark etti.

        Pakette yapılan incelemede, 6 uyuşturucu hap ile 26,02 gram uyuşturucu bulundu.

        Araçta ise 3 uyuşturucu hap ile tabanca mermisi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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