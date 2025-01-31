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        Pirinç türlerini tespit edebilen yapay zeka destekli yazılım geliştirildi

        Hitit Üniversitesinde geliştirilen yapay zeka destekli yazılımla, pirinç türlerinin yüzde 95 doğruluk oranıyla tespit edilebildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 10:21 Güncelleme: 31.01.2025 - 10:44
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        Pirinç türlerini tespit edebilen yapay zeka destekli yazılım geliştirildi
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        Hitit Üniversitesinde geliştirilen yapay zeka destekli yazılımla, pirinç türlerinin yüzde 95 doğruluk oranıyla tespit edilebildiği bildirildi.

        Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, makine ve imalat teknolojileri alanında ihtisaslaşan Hitit Üniversitesinde, Türkiye'de çeltik üretiminde "Osmancık pirinci" ile öne çıkan Çorum'da pirinç çeşitlerinin yapay zeka kullanılarak birbirinden ayırt edilmesine dönük proje hazırlandı.

        İhtisaslaşmanın ardından kurulan Makine ve İmalat Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (MİTAM) yürütülen proje kapsamında Osmancık ilçesinden elde edilen 5 farklı pirinç türünden 3 bin 600 görüntü yapay zekaya öğretildi.

        Yapılan denemeler sonucu pirinç türlerini tespit ederek farklı türleri ayırabilen ve pirincin kalitesini değerlendirebilen yazılım geliştirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Dr. Berkay Emin, pirinç türlerinin yetiştiği bölgeye göre farklılık gösterdiğini, tane boyutu, şekli, görseli gibi durumların pirincin kalitesinin belirlenmesinde önemli bir rol oynadığını bildirdi.

        Yapay zeka destekli, yenilikçi bir yöntem geliştirerek pirinç endüstrisine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Emin, "Bu doğrultuda pirinç türlerinin tespit edilmesi, farklı pirinç türlerinin ayrıştırılması ve pirinç türlerinin kalitesinin değerlendirilmesi konularında bir program geliştirdik. Osmancık ilçesinden temin ettiğimiz 5 pirinç türünü kullanılarak yaklaşık 3 bin 600 görüntü elde edildi ve bu görüntüler çeşitli ön işlemler yapıldıktan sonra yapay zeka modellerinde eğitimlerimizi gerçekleştirdik. Yaklaşık 10 ay süren çalışmamızın sonucunda hibrit derin öğrenme modelini laboratuvar kapsamında geliştirdik ve bu sayede yüzde 95 doğruluk oranı elde ettik." ifadelerini kullandı.

        Çalışmada Osmancık 97, İskender, Gala, Yatkın ve Rekor pirinç türlerini değerlendirdiklerini aktaran Emin, ilerleyen aşamalarda yazılımı farklı çeltik türleri ve tarım ürünlerini de kapsayacak şekilde geliştireceklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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