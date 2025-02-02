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        Çorum'da dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 51 bin 430 lira ceza

        Çorum'da dur ihtarına uymayarak kaçan ve polis kovalamacasıyla yakalanan ehliyetsiz sürücüye 51 bin 430 lira para cezası uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 19:37 Güncelleme: 02.02.2025 - 19:46
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        Çorum'da dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 51 bin 430 lira ceza
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        Çorum’da dur ihtarına uymayarak kaçan ve polis kovalamacasıyla yakalanan ehliyetsiz sürücüye 51 bin 430 lira para cezası uygulandı

        Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde uygulama yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan Ali Ç. idaresindeki 19 ADM 312 plakalı otomobil, kovalamaca sonucu Şenyurt 6. Sokak’ta yakalandı.

        Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, polisin dur ihtarına uymamak, makas atmak ve emniyet kemeri takmamaktan 51 bin 430 lira ceza uygulandı.

        Sürücü, ifade işlemleri için polis merkezine götürülürken, trafikten men edilen otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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