Çorum'da dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 51 bin 430 lira ceza

Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, polisin dur ihtarına uymamak, makas atmak ve emniyet kemeri takmamaktan 51 bin 430 lira ceza uygulandı.

Çorum’da dur ihtarına uymayarak kaçan ve polis kovalamacasıyla yakalanan ehliyetsiz sürücüye 51 bin 430 lira para cezası uygulandı

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