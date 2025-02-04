İskilipli Atıf Hoca, vefatının 99. yılında mezarı başında anıldı
İskilipli Atıf Hoca, vefatının 99. yılında Çorum'un İskilip ilçesindeki kabri başında anıldı.
İskilipli Atıf Hoca, vefatının 99. yılında Çorum'un İskilip ilçesindeki kabri başında anıldı.
Atıf Derneğince Gülbaba Mezarlığı'ndaki İskilipli Atıf Hoca Anıt Mezar ve Külliyesi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz, Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar, Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Nuri Kuşçu, Akıncılar Derneği Genel Başkanı Mehmet Şahin, Memur-Sen Çorum İl Başkanı Fatih Okumuş, Atıf Derneği Başkanı Mustafa Lek ile aile yakınları, Atıf Hoca'nın kabri başında okunan duaya eşlik etti.
Anma programı kapsamında İskilipli Atıf Hoca için Ulu Cami'de öğle namazı öncesi mevlit okutuldu.
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