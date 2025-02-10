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        Çorum Emniyet Müdürlüğünün 21 yeni aracı dualarla hizmete alındı

        Çorum'da 5'i vatandaşların bağışlarıyla, 16'sı Emniyet Genel Müdürlüğünce temin edilen 21 yeni araç, törenle hizmete alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 13:35 Güncelleme: 10.02.2025 - 13:35
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        Çorum Emniyet Müdürlüğünün 21 yeni aracı dualarla hizmete alındı
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        Çorum'da 5'i vatandaşların bağışlarıyla, 16'sı Emniyet Genel Müdürlüğünce temin edilen 21 yeni araç, törenle hizmete alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesindeki törende Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından araçların hayırlı hizmetlerde kullanılması için dua edildi.

        Vali Ali Çalgan, törende yaptığı konuşmada, Emniyet Teşkilatının 1,5 asırdan fazla süredir devletin ve milletin hizmetinde olduğunu, emniyet ve asayiş hizmetlerini yüz akıyla yerine getirdiğini söyledi.

        Türk Polis Teşkilatının çeşitli yönleriyle birçok ülkeye örnek olduğunu belirten Çalgan, "Dost, kardeş birçok ülkeden emniyet mensupları, Teşkilatımız bünyesinde eğitim almak üzere ülkemize gelmekte, burada eğitim görmekte, yetişmekte ve ülkelerine dönmekteler. Bu, bizim için son derece gurur verici." dedi.

        Emniyet Teşkilatının fedakarca çalıştığına dikkati çeken Çalgan, "Göreve giderken araçlarını vatandaşların itmesiyle yürütmeye çalışan emniyet mensuplarına rastlamışsınızdır. Ben buna şahit oldum. Şükürler olsun ki o günler çok geride kaldı. Bütün teşkilatıyla, malzemesiyle, kadrosuyla, binalarıyla, ekipleriyle, araçlarıyla Emniyet Teşkilatımız son derece gelişmiş, bütün hizmet imkanlarına sahip olarak bugün görevini yürütmektedir." diye konuştu.

        Çorum İl Emniyet Müdürlüğüne 21 yeni aracın tahsis edildiğini anlatan Çalgan, şunları dile getirdi:

        "Emniyet Teşkilatımız, 16 aracı Çorum'a göndermiştir. 5 araç ise mahalli imkanlarla temin edilmiştir. Benim için en kıymetlisi bu 5 araçtır. Binalar, araçlar, makine-teçhizat çok önemlidir ama en önemlisi görev bilinciyle donanımlı personel ve vatandaş desteğidir. Emniyet mensuplarımız görevlerinin bilincindedir. Vatandaşımızın desteğinin de arkalarında olması, bu görevi yüz akıyla, mükemmel şekilde yerine getirilmesinin işaretidir."

        Çalgan, araçların temininde emeği geçenlere teşekkür etti.

        - "Amacımız, Çorum'u huzur ve güvenlik açısından örnek gösterilen iller arasına taşımak"

        İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da Çorumlu vatandaşlar tarafından Toplum Destekli Polis Hizmetleri Geliştirme ve Dayanışma Derneğine yapılan bağışlarla 5 binek otomobilin temin edildiğini söyledi.

        Emniyet Genel Müdürlüğünce temin edilen 12 binek otomobil ve 4 motosikletle Çorum'da 21 yeni aracın emniyet hizmetlerine sunulduğunu dile getiren Pehlivan, araçların kente hayırlı olmasını diledi.

        Devletin imkanları dahilinde araç ve ekipmanları yenilemeye devam edeceklerini vurgulayan Pehlivan, "Sağlanan imkanlarla amacımız, Çorum'u huzur ve güvenlik açısından örnek gösterilen iller arasına taşımak." ifadesini kullandı.

        Konuşmaların ardından kurban kesildi.

        Törene Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, Çorum Barosu Başkanı Turan Kalıpcı ve İl Genel Meclisi Başkanı Fatih Temur da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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