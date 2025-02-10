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        Çorum FK, Coşqun Diniyev'i transfer etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, Coşqun Diniyev'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 22:18 Güncelleme: 10.02.2025 - 22:18
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        Çorum FK, Coşqun Diniyev'i transfer etti
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, Coşqun Diniyev'i kadrosuna kattı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Azerbaycan asıllı 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Açıklamada, "Hoş Geldin, Coşqun Diniyev. Bandırmaspor Kulübünden transfer ettiğimiz Coşqun Diniyev ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Coşqun'a aramıza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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