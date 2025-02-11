Çorum'un Ortaköy ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli
Çorum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Ortaköy'ün bazı köylerinde taşımalı eğitime yarın ara verildi.
Çorum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Ortaköy'ün bazı köylerinde taşımalı eğitime yarın ara verildi.
Ortaköy Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartlarının bazı bölgelerde buzlanmaya neden olduğu belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Taşımalı eğitim kapsamında Esentepe, Yukarıkuyucak, Yaylacık, Salbaş, Asar, Senemoğlu ve Büyükkışla köylerinde kar ve buzlanmadan dolayı eğitim 12 Şubat 2025 günü bir gün tatil edilmiştir. Aşdağul beldemiz, İncesu ve Karahacip köylerimizde taşımalı eğitime devam edilecektir."
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.