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        Çorum, Sinop, Tokat, Amasya ve Kastamonu'da 581 köye ulaşım sağlanamıyor

        Çorum, Sinop, Tokat, Amasya ve Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 581 köy yolunun açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 13:00 Güncelleme: 12.02.2025 - 13:00
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        Çorum, Sinop, Tokat, Amasya ve Kastamonu'da 581 köye ulaşım sağlanamıyor
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        Çorum, Sinop, Tokat, Amasya ve Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 581 köy yolunun açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

        Çorum İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde ulaşıma kapalı 38 köy yolunda çalışma yürütülüyor.

        Sinop'ta kar nedeniyle Ayancık'ta 12, Gerze'de 4, Boyabat'ta 36, Durağan'da 3, Erfelek'te 21, Saraydüzü'nde 3 ve merkez ilçede 4 köy yolu olmak üzere 83 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Tokat'ta da kar yağışı sonrası 50, Amasya'da 75 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Kastamonu'da da bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle 335 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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