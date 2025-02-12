Çorum, Sinop, Tokat, Amasya ve Kastamonu'da 581 köye ulaşım sağlanamıyor

Kastamonu'da da bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle 335 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sinop'ta kar nedeniyle Ayancık'ta 12, Gerze'de 4, Boyabat'ta 36, Durağan'da 3, Erfelek'te 21, Saraydüzü'nde 3 ve merkez ilçede 4 köy yolu olmak üzere 83 köy yolu ulaşıma kapandı.

Çorum İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde ulaşıma kapalı 38 köy yolunda çalışma yürütülüyor.

Çorum, Sinop, Tokat, Amasya ve Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 581 köy yolunun açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

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