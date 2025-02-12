Dodurga Kaymakamı Yıldırım, esnaf ve pazar yerini ziyaret etti

Yıldırım, ardından pazar çevresindeki esnafı ziyaret ederek, talep ve önerilerini dinledi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya ile ziyaret ettiği ilçe pazarında vatandaşlarla sohbet etti.

Dodurga Kaymakamı Bilge Yıldırım, ilçe pazarını ve esnafı ziyaret etti.

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