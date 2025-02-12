Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Dodurga Kaymakamı Yıldırım, esnaf ve pazar yerini ziyaret etti

        Dodurga Kaymakamı Bilge Yıldırım, ilçe pazarını ve esnafı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 13:40 Güncelleme: 12.02.2025 - 13:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dodurga Kaymakamı Yıldırım, esnaf ve pazar yerini ziyaret etti
        ABONE OL

        Dodurga Kaymakamı Bilge Yıldırım, ilçe pazarını ve esnafı ziyaret etti.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya ile ziyaret ettiği ilçe pazarında vatandaşlarla sohbet etti.

        Pazar esnafına bereketli kazanç dileklerini ileten Yıldırım, vatandaşlarla sohbet etti.

        Yıldırım, ardından pazar çevresindeki esnafı ziyaret ederek, talep ve önerilerini dinledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! Duruşma: 11 Nisan
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! Duruşma: 11 Nisan
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Çalışanlar maaşlarını ne zaman alacak? İş Gıda'dan açıklama
        Çalışanlar maaşlarını ne zaman alacak? İş Gıda'dan açıklama
        2. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz!
        Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz!
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Ölüm içkisi savunmaları!
        Ölüm içkisi savunmaları!
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Annesini öldüren babasından şikayetçi olmadı!
        Annesini öldüren babasından şikayetçi olmadı!
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        Ayrılığı doğrulayan şarkılı paylaşım
        Ayrılığı doğrulayan şarkılı paylaşım
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        Miçotakis'in "Türkiye'ye füze satmayın" isteğine Macron'dan ret
        Miçotakis'in "Türkiye'ye füze satmayın" isteğine Macron'dan ret
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Alman devi kendi seçim kampanyasını başlattı
        Alman devi kendi seçim kampanyasını başlattı
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"

        Benzer Haberler

        İskilip'te TOKİ konutlarının inşası sürüyor
        İskilip'te TOKİ konutlarının inşası sürüyor
        Çorum, Sinop, Tokat, Amasya ve Kastamonu'da 581 köye ulaşım sağlanamıyor
        Çorum, Sinop, Tokat, Amasya ve Kastamonu'da 581 köye ulaşım sağlanamıyor
        Çorum FK, transfer ettiği Mert Aktaş'ı Ankara Demirspor'a kiraladı
        Çorum FK, transfer ettiği Mert Aktaş'ı Ankara Demirspor'a kiraladı
        Çorum'da kar nedeniyle köyde mahsur kalan hastaya UMKE ekibi ulaştı
        Çorum'da kar nedeniyle köyde mahsur kalan hastaya UMKE ekibi ulaştı
        Çorum'un Ortaköy ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli
        Çorum'un Ortaköy ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli
        Çorum FK - Yeni Malatyaspor: 2-0
        Çorum FK - Yeni Malatyaspor: 2-0