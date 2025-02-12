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        İskilip'te TOKİ konutlarının inşası sürüyor

        İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapımı devam eden toplu konut alanını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 13:57 Güncelleme: 12.02.2025 - 13:57
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        İskilip'te TOKİ konutlarının inşası sürüyor
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        İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapımı devam eden toplu konut alanını ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Çizikci, yapımı devam eden 267 konuttan oluşan inşaat alanında inceleme yaptı.

        Ziyarette, Proje Müdürü Erhan Cerit'ten çalışmalar hakkında bilgi alan Çizikci, konutların hızla tamamlanacağını bildirdi.

        Belediye olarak süreci yakından takip ettiklerini dile getiren Çizikci, "TOKİ’nin yatırımı ilçeye büyük değer katıyor. Ekiplerin özverili çalışmalarıyla konutlarımız hızla tamamlanıyor. Ağustos ayında teslim edilmesi planlanan konutlarla ilgili gerekli takvim, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından duyurulacaktır. Hemşehrilerimiz müsterih olsun, konutlarımız modern ve konforlu bir şekilde tamamlanıyor." ifadelerini kullandı.

        Ziyarete, AK Parti İskilip İlçe Başkanı Mehmet Demirci, İl Genel Meclis Üyesi Selahattin Erden de katıldı.

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