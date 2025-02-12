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        Çorum'da kar nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

        Çorum'da kar nedeniyle ulaşım problemi yaşanan 38 köy yolunda çalışmalar tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 16:36 Güncelleme: 12.02.2025 - 16:36
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        Çorum'da kar nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı
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        Çorum'da kar nedeniyle ulaşım problemi yaşanan 38 köy yolunda çalışmalar tamamlandı.

        İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kar yağışının başlamasından itibaren 259 köyde, 2 bin kilometreye yakın köy yolunda çalışma yapıldı.

        Karla mücadele çalışmaları 25 greyder, 9 kar bıçaklı kamyon, 7 lastik tekerlekli kanal kazıcı kepçe, 6 lastik tekerlekli yükleyici kepçe, 3 dozer, kar makinesi ve 80 personelle yürütüldü.

        Bugün 38 köy yolunda yürütülen çalışmayla birlikte kar nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşanan köy yolu kalmadı.

        Ayrıca, çalışmalarda 112 Acil Servis, AFAD, YEDAŞ, jandarma ve Karayolları ile koordinasyon sağlanarak, acil sağlık vakaları, cenaze hizmetleri ve elektrik kesintileri gibi olaylar öncelik verildi.

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