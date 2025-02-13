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        Çorum'da atış poligonunda arızalanan silahın patlaması sonucu 2 polis yaralandı

        Çorum'da poligonda atış yaptıkları sırada arızalanan silahın patlaması sonucu 2 polis memuru yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 13:43 Güncelleme: 13.02.2025 - 13:43
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        Çorum'da atış poligonunda arızalanan silahın patlaması sonucu 2 polis yaralandı
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        Çorum'da poligonda atış yaptıkları sırada arızalanan silahın patlaması sonucu 2 polis memuru yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Mecitözü İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memurları S.F. B. (36) ile A.A. (32), atış poligonunda eğitim atışı yaptıkları sırada arızalanan silahın patlaması sonucu yaralandı.

        Silah parçaları vücutlarına isabet eden polis memurları, arkadaşlarının yardımıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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