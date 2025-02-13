Çorum'da atış poligonunda arızalanan silahın patlaması sonucu 2 polis yaralandı

Silah parçaları vücutlarına isabet eden polis memurları, arkadaşlarının yardımıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Mecitözü İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memurları S.F. B. (36) ile A.A. (32), atış poligonunda eğitim atışı yaptıkları sırada arızalanan silahın patlaması sonucu yaralandı.

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